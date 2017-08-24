Свердловская область заняла последнее место в рейтинге энергоэффективности

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Свердловская область заняла двенадцатое место в рейтинге энергоэффективности регионов с высокой бюджетной обеспеченностью. Информация об этом опубликована на сайте Министерства энергетики России.В рейтинге все регионы разделены на три категории в зависимости от бюджетной обеспеченности.Свердловская область в своей категории заняла последнее место с результатом 21,6 балла. На первом находится ХМАО с результатом 59 баллов, на втором — Татарстан с результатом 58,9 балла. Следом идет Санкт-Петербург и Москва.При составлении рейтинга учитывались такие показатели как энергоэффективность при строительстве, популяризация энергосберегающего образа жизни, энергоэффективность освещения бюджетного сектора, доля отпуска тепловой энергии от ТЭЦ.Член рабочей группы по повышению энергоэффективности при правительстве РФ Дмитрий Серебряков считает, что регионы, где есть политическая воля на развитие этого направления, занимают лидирующие позиции в рейтинге.«Большинство субъектов РФ занимаются энергоэффективным капитальным ремонтом. Еще год назад сенатор Аркадий Чернецкий говорил, что неправильно вкладывать средства граждан в капитальный ремонт многоквартирных домов, не повышая их энергоэффективность. Это означает, что еще десятилетиями наши граждане будут переплачивать за коммунальные ресурсы. Если другие субъекты РФ занимаются энергоэффективным капремонтом (параллельно реализуют энергосберегающие мероприятия), то у нас этого нет», — заявил Дмитрий Серебряков.