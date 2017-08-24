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За три года количество киберпреступлений в РФ выросло в шесть раз
24 август 2017 (12:35)
УрБК, Москва, 24.08.2017. С 2013 по 2016 годы в России количество преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, выросло в шесть раз. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая на III встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС в Бразилии.
За указанный период, по словам Юрия Чайки, число подобных преступлений увеличилось с 11 тыс. до 66 тыс. Значительный их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 тыс.).
«Все большую распространенность получают кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие посягательства, представляющие повышенную опасность для общества», — цитирует его слова пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
За указанный период, по словам Юрия Чайки, число подобных преступлений увеличилось с 11 тыс. до 66 тыс. Значительный их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 тыс.).
«Все большую распространенность получают кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие посягательства, представляющие повышенную опасность для общества», — цитирует его слова пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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