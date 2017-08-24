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«Уральская строительная компания» потратила не по целевому назначению почти 6 млн рублей при возведении дома в Арамили

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявил нарушения требований закона о долевом строительстве в деятельности застройщика ООО «Уральская строительная компания» (ООО «УСК»).



Поводом для внеплановой проверки стало обращение ГКУ «Фонд жилищного строительства» — участника долевого строительства.



Установлено, что ООО «УСК» осуществляет привлечение денежных средств фонда для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Заводская, д. 22, путем заключения государственных контрактов на общую сумму 34 млн 240 тыс. руб.



В соответствии с проектной документацией предусмотрено строительство 24 квартир. Все они реализованы по государственным контрактам.



На момент проверки застройщик выполнил и подтвердил следующие работы: возведен фундамент здания, представлена копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации строительства многоквартирного дома, согласно условиям первого платежа, п. 4.4 государственного контракта. ГКУ «Фонд жилищного строительства» оплатил застройщику сумму в размере 10 млн 272 тыс. руб. бюджетных средств, что подтверждается выпиской банка.



Оплаты подрядных работ на сумму 4 млн 359 тыс. руб. подтверждены платежными поручениями и выпиской банка, однако не подтверждены регистрами бухгалтерского учета. Кроме того, установлено, что застройщик за счет денежных средств ГКУ «Фонда жилищного строительства», полученных на строительство многоквартирного жилого дома в Арамили, оплатил работы других организаций на общую сумму 6 млн 729 тыс. 525 руб. Однако первичные бухгалтерские документы, подтверждающие их выполнение, представлены не были.



Таким образом, в ходе проверки установлено, что сумма нецелевого использования денежных средств составляет 5 млн 912 тыс. 801 руб.



Застройщику выдано предписание с требованием устранить нарушения закона. Компания обязана внести деньги на расчетный счет организации и использовать их на завершение строительства жилого дома до 2 октября 2017 года.

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