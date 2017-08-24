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Правительство РФ утвердило правила размещения бюджетных средств в банках

24 август 2017 (11:51)

УрБК, Москва, 24.08.2017. Правительство РФ приняло постановление о порядке размещения бюджетных средств на счетах в кредитных организациях. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте кабинета министров.

Правила устанавливают требования к кредитным организациям, в которых могут открываться банковские счета, порядок их открытия и порядок проведения операций по управлению остатками средств на едином счёте федерального бюджета.

Банковские счета будут открываться с условием начисления и уплаты процентов на остаток средств на счете, а также без установления ограничений на пополнение счёта и на возврат средств.

Согласно новым требованиям, банки должны иметь универсальную лицензию, капитал в размере не менее 250 млрд руб., рейтинг АКРА не ниже А+ и быть участником системы страхования вкладов. Кроме того, кредитная организация не должна иметь задолженности.

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