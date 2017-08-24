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Банк «ФК Открытие» продал долю в кипрском Russian Commercial Bank

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к RCB.



Это вынужденная сделка, уточняет один из источников: «ФК Открытие» нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств.



«Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком «Открытие» пакета акций RCB», — сообщил представитель ВТБ, крупнейшего акционера кипрского банка (46,3%).



По его словам, доля ВТБ в RCB не изменилась. При этом ВТБ, не будучи стороной сделки, прокомментировать ее условия не может.



«Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию. Наши ожидания от нее полностью оправдались, мы получили привлекательное предложение и закрываем инвестицию с существенной прибылью», — пояснил представитель «ФК Открытие».



Акции «ФК Открытие» выкупил менеджмент RCB, говорит источник, знающий условия сделки.



«RCB подтверждает изменение в структуре акционерного капитала: 23 августа завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у «Открытия», — заявил представитель RCB.



Менеджерам банка уже принадлежит 33,9% его акций — таким образом, они получат контрольный пакет.



«ФК Открытие» планирует направить средства от сделки на развитие бизнеса в России, в том числе розничного», — отмечает его представитель.

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