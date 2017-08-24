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Более 1 тыс. работников ЕВРАЗа получат награды к 25-летию компании и 70-летию Дня шахтера

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Накануне профессионального праздника угольщики ЕВРАЗа получат государственные, региональные, корпоративные и ведомственные награды. Сегодня с лучшими представителями профессии встретится президент РФ Владимир Путин. В состав делегации от Кемеровской области вошли 19 работников Распадской угольной компании (РУК).



Как сообщает пресс-служба компании, 25 августа горняков будут чествовать на Губернаторском приеме в столице празднования областного Дня шахтера — Междуреченске. В числе награжденных — победители областного конкурса: проходческая бригада Вадима Волкова шахты «Осинниковская» и директор шахты «Усковская» Алексей Хабаров, признанный «Лучшим директором шахты в Кузбассе».



Традиционно месячник высокопроизводительного и безаварийного труда прошел на предприятиях РУК. Среди победителей — участок по добыче угля № 5 шахты «Усковская», шахтеры добычного участка № 17 шахты «Распадская», коллектив центральной обогатительной фабрики «Абашевская», участок по проведению горных выработок № 2 шахты «Алардинская» и коллектив разреза «Распадский». Также на праздничных церемониях отметили победителей конкурса «Лучший по профессии» и лидеров новаторского проекта «5-ка за идею».



«В первом полугодии мы работали стабильно, несмотря на колебание цен на рынке и проблемы с доставкой угля из-за плохих погодных условий на Дальнем Востоке, — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов. — Угольная отрасль активно развивается. Оставаться конкурентоспособными нам помогает слаженная работа трудовых коллективов, внедрение передовых технологий угледобычи и постоянное улучшение качества продукции. Мы планируем и дальше развивать наши предприятия: осваивать перспективные угольные участки и добывать ценные марки угля, востребованные металлургами».



Праздничная неделя, посвященная Дню шахтера и 25-летию ЕВРАЗа, стартовала с открытия фотовыставки в Новокузнецком художественном музее. На ней представлены уникальные кадры подземной съемки, исторические и современные снимки с производственных площадок ЕВРАЗа. Фотографии лучших горняков также разместили в галерее шахтерской славы в управлении Распадской угольной компании в Новокузнецке. На торжественных мероприятиях, которые пройдут в Новокузнецке и Междуреченске, коллективы ДК «Распадский» и Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа представят свои лучшие творческие номера.



Главным подарком ЕВРАЗа к профессиональному шахтерскому празднику станет концерт Ани Лорак, который состоится 26 августа в столице празднования Дня шахтера — Междуреченске.

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