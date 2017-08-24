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Транснадзор: В Свердловской области школьные автобусы не проходят техобслуживание
24 август 2017 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Свердловской области школьные автобусы не проходят техническое обслуживание или проходят его с нарушением периодичности. К такому выводу пришли специалисты Уральского управления государственного автодорожного надзора (УГАДН).
Руководители школ объясняют нарушение недостаточным финансированием, следует из доклада ведомства о правоприменительной практике во II квартале.
К тому же в школьных учреждениях нет работников необходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Практически половина проверенных образовательных учреждений не имеет собственных гаражей для стоянки автобусов.
«Автобусы стоят в арендованных помещениях вместе с транспортом арендодателей, то есть условия стоянки и охраны автобусов не обеспечивают исключения доступа к ним посторонних лиц, а также самовольного использования водителями школьных автобусов», — указано в докладе.
Кроме того, транспортные средства используют для перевозки детей, которые не являются учениками школ. При этом руководители учреждений не заключают договора на перевозку пассажиров и их страхование.
В итоге в I полугодии инспекторы Уральского УГАДН составили 15 протоколов по части 3,4 статьи 14.12 КоАП РФ «Нарушения лицензионных требований» и 191 — по части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ «Нарушения требований законодательства, связанных с проведением предрейсового технического контроля транспортных средств».
Руководители школ объясняют нарушение недостаточным финансированием, следует из доклада ведомства о правоприменительной практике во II квартале.
К тому же в школьных учреждениях нет работников необходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Практически половина проверенных образовательных учреждений не имеет собственных гаражей для стоянки автобусов.
«Автобусы стоят в арендованных помещениях вместе с транспортом арендодателей, то есть условия стоянки и охраны автобусов не обеспечивают исключения доступа к ним посторонних лиц, а также самовольного использования водителями школьных автобусов», — указано в докладе.
Кроме того, транспортные средства используют для перевозки детей, которые не являются учениками школ. При этом руководители учреждений не заключают договора на перевозку пассажиров и их страхование.
В итоге в I полугодии инспекторы Уральского УГАДН составили 15 протоколов по части 3,4 статьи 14.12 КоАП РФ «Нарушения лицензионных требований» и 191 — по части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ «Нарушения требований законодательства, связанных с проведением предрейсового технического контроля транспортных средств».
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