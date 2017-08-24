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Объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге с начала года снизился на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге с начала года снизился на 1,9%. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



«Объем предложения продолжает медленно снижаться. За последние четыре недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 3,3%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 1,9%. Пока эти изменения не привели к заметному изменению рыночного баланса. Несмотря на то, что общее число квартир опустилось до отметки в 10 тыс., у покупателей сохраняется широкий качественный и территориальный выбор», — говорится в сообщении.



По состоянию на середину августа в базе данных УПН выставляется около 9,9 тыс. квартир и около 1 тыс. 770 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 880 квартир.



За последние четыре недели средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, снизилась на 0,3% и составила 66 тыс. 302 руб. Текущий уровень цен на 2,9% ниже конца 2016 года и на 13,8% меньше пикового показателя, который был достигнут в феврале 2015 года.



Объем предложения на рынке новостроек составляет около 17 тыс. квартир. Рынок новостроек в 2017 году оживился, объем продаж по итогам полугодия вырос на 10%. На этом фоне девелоперы также активизировались и выводят на рынок новые проекты. Этот процесс обостряет конкуренцию между первичным и вторичным рынком на многих территориях.

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