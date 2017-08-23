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В Свердловской области сформировали рабочую группу по повышению инвестпривлекательности сферы ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Правительство Свердловской области утвердило распоряжение «О рабочей группе по повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства». Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.



В состав рабочей группы вошли восемь человек, в частности, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков.



Новая организация создается для содействия модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения качества ЖКУ.

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