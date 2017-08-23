Непривлекательный транспорт

Вопреки «надзорным каникулам» количество проверок в сфере транспортного контроля за последний год увеличилось. Участники рынка говорят о невозможности выполнения всех требований из-за «зарегламентированности» сферы и по пассажирским перевозкам, и по грузовым. Законодательство будет становиться все строже, уверены эксперты. В результате привлекательность отрасли для ведения бизнеса снижается.За I полугодие 2017 года количество плановых проверок в сфере автодорожного надзора в Свердловской области выросло на 15% в годовом выражении. Тенденция выглядит несколько странной на фоне общего тренда на сокращение плановых проверок в отношении предпринимателей. Как пояснили в прокуратуре, ситуация связана с поручением правительства РФ, что говорит о некоторой неблагополучной обстановке в отрасли.«Мы говорили сегодня о том, что произошел рост проверок в связи с поручением правительства. Да, таких поручений идет много. Это связано, скорее всего, с определенной неблагополучностью в отрасли», — пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры области Иван Беляков.При этом к совершению нарушений иногда предпринимателей подталкивают и сами органы власти. Например, подобная ситуация сложилась в Екатеринбурге, когда в 2015 году областной минтранс в нарушение приказа федерального ведомства выдал паспорта маршрутов на пригородные перевозки без указания адреса конечной остановки в городе.«В результате перевозчики вместо остановок на автовокзалах и автостанциях совершают остановки на всех остановках общественного транспорта города, что создает проблемы для перевозчиков городских маршрутов. На неоднократные замечания и требования устранить указанное нарушение реакции нет. Руководство города Екатеринбурга вообще не выдало карты маршрутов. В результате перевозчики страдают из-за бездействия администрации города, так как управление обязано привлекать к ответственности перевозчиков за отсутствие карт маршрута», — рассказал начальник Уральского Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) Игорь Бородулин сегодня в ходе публичного обсуждения правоприменительной практики.Кадровый вопрос в муниципальных органах стоит остро. По словам руководителя филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УРФО Александра Салаутина, из-за практики градоначальников при вступлении в должность менять всю команду, на руководящие поста приходят люди без соответствующих знаний.«К сожалению, когда происходит смена власти в муниципалитетах, меняется так называемая команда. Приходит новый человек на должность — он не знает, он пришел из другой сферы. Приходит другой специалист, он тоже не знает. Я много разговаривал с представителями муниципалитетов, и все говорят об этом», — прокомментировал представитель АСАМП.По словам директора Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области (САПС) Лилии Саранчук, сейчас рынок пассажирских перевозок в Свердловской области на 60% состоит из субъектов малого предпринимательства, на 35% — среднего и не более 5% — крупного, расположенного в Екатеринбурге. Несмотря на старания органов местного самоуправления, перевозчики не видят перспектив развития в укрупнении бизнеса. Из-за этого и получаются прецеденты, компании не участвуют в конкурсах на заключение муниципальных контрактов.«Недавно прошел конкурс в Екатеринбурге на три маршрута. Так хорошо конкурсная документация написана, я просто в восторге была. Только ни один перевозчик не заявился на эти конкурсы. Потому что характер самих перевозчиков — структура предприятий — не позволяла осуществить эти перевозки. А объединиться наш малый бизнес не хочет. Не видят они для себя возможностей в укрупнении. Здесь вопрос о привлечении субподрядчиков был бы крайне актуален, иначе мы вообще можем получить такие конкурсы, на которые никто не будет заявляться», — пояснила Лилия Самарчук.Однако действующие карты маршрутов не рассчитаны на привлечение субподрядчиков, хоть законодательно оно и не запрещено. На рейсе любой такой автобус сразу окажется нарушителем из-за несовпадения названий компаний в документах.«Если не внесут изменения в законодательство, мы все погрязнем в судах. Наш рынок нестабилен, законодательство нестабильно», — считает директор САПС.Судя по всему, как раз нестабильность рынка и отсутствие компетентных профильных чиновников приводит к снижению привлекательности некогда высокорентабельного бизнеса. Руководители предприятий в отрасли даже не видят перспектив для освоения отрасли своими детьми.«В этом году я отвечаю в нашем вузе за прием студентов в Институте автомобильного транспорта и технологических систем. Речь идет об автомобильной элите — мы готовим кадры для автотранспортного комплекса. Оказывается, из руководителей автотранспортного комплекса и близких к ним должностей своих детей отдают учиться на транспортные специальности не более 20%. То есть они сами свою деятельность не считают такой привлекательной, где надо развиваться и обеспечивать свое будущее. Это же плохо, это значит, что-то внутри не так», — рассказал руководитель кафедры «Автомобильный транспорт» Уральского государственного лесотехнического университета Борис Сидоров.Естественно, сфера перевозок не единственная, в которой участники рынка отмечают зарегулированность и нестабильность законодательства. Однако в этом случае от профессионализма участников может напрямую зависеть безопасность и здоровье граждан. Снижение привлекательности отрасли для бизнеса в итоге может спровоцировать рост нелегальных перевозок, как пассажирских, так и грузовых. Кроме того, уход с рынка легальных компаний приведет к росту трат из муниципальных бюджетов на транспорт.