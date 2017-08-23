Дайджест
Чемпиона UFC уличили в применении допинга
23 август 2017 (17:16)
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс провалил допинг-тест. Об этом сообщается на сайте организации.
Проба, давшая положительный результат, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Какое вещество обнаружили в организме спортсмена, не уточняется. Поединок прошел 30 июля и завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде.
30-летний боец второй раз попадается на допинге. В июле 2016-го он был уличен в применении запрещенных препаратов перед боем с Кормье, из-за чего поединок был отменен. В ноябре прошлого года Антидопинговое агентство США дисквалифицировало Джонса на один год.
Проба, давшая положительный результат, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Какое вещество обнаружили в организме спортсмена, не уточняется. Поединок прошел 30 июля и завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде.
30-летний боец второй раз попадается на допинге. В июле 2016-го он был уличен в применении запрещенных препаратов перед боем с Кормье, из-за чего поединок был отменен. В ноябре прошлого года Антидопинговое агентство США дисквалифицировало Джонса на один год.
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