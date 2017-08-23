Дайджест
В Ингушетии ввели режим КТО
23 август 2017 (17:16)
На северо-западе Ингушетии на территории поселения Пседах введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба.
«С 5.25 мск среды на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района введен правовой режим КТО», — сказал он.
Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции принято в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности.
В связи с этим, на территории селения введен ряд ограничений.
«С 5.25 мск среды на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района введен правовой режим КТО», — сказал он.
Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции принято в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности.
В связи с этим, на территории селения введен ряд ограничений.
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