Дайджест
США отказались выдавать кредит Египту
23 август 2017 (17:16)
США отказались выделить Египту около 300 млн долл. США из-за несоблюдения прав человека. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
Уточняется, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил запрос Египта о военной и экономической помощи и распорядился направить деньги другим странам.
Тиллерсон отметил, что власти Египта не справляются с укреплением демократии и защитой прав человека.
По предварительным данным, решение связано с недавним законом, ограничивающим действия неправительственных организаций в Египте.
Уточняется, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил запрос Египта о военной и экономической помощи и распорядился направить деньги другим странам.
Тиллерсон отметил, что власти Египта не справляются с укреплением демократии и защитой прав человека.
По предварительным данным, решение связано с недавним законом, ограничивающим действия неправительственных организаций в Египте.
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