Дайджест

США отказались выдавать кредит Египту

США отказались выделить Египту около 300 млн долл. США из-за несоблюдения прав человека. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.



Уточняется, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил запрос Египта о военной и экономической помощи и распорядился направить деньги другим странам.



Тиллерсон отметил, что власти Египта не справляются с укреплением демократии и защитой прав человека.



По предварительным данным, решение связано с недавним законом, ограничивающим действия неправительственных организаций в Египте.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: