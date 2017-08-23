Дайджест

США отказались выдавать кредит Египту

23 август 2017 (17:16)

США отказались выделить Египту около 300 млн долл. США из-за несоблюдения прав человека. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил запрос Египта о военной и экономической помощи и распорядился направить деньги другим странам.

Тиллерсон отметил, что власти Египта не справляются с укреплением демократии и защитой прав человека.

По предварительным данным, решение связано с недавним законом, ограничивающим действия неправительственных организаций в Египте.

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