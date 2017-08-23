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Бывший премьер-министр Южной Кореи вышла из тюрьмы
23 август 2017 (17:15)
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Мен Сук вышла из тюрьмы после двух лет заключения. Об этом сообщает Yonhap.
Хан Мен Сук отбывала срок в тюрьме в городе Ыйджонбу.
Отмечается, что экс-премьера встретили ее сторонники и вручили ей цветы.
В 2009 году Хан Мен Сук была арестована по подозрению в получении взятки в размере 50 тыс. долл. США от бывшего исполнительного директора Korea Express.
Хан Мен Сук отбывала срок в тюрьме в городе Ыйджонбу.
Отмечается, что экс-премьера встретили ее сторонники и вручили ей цветы.
В 2009 году Хан Мен Сук была арестована по подозрению в получении взятки в размере 50 тыс. долл. США от бывшего исполнительного директора Korea Express.
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