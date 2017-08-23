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Бывший премьер-министр Южной Кореи вышла из тюрьмы

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Мен Сук вышла из тюрьмы после двух лет заключения. Об этом сообщает Yonhap.



Хан Мен Сук отбывала срок в тюрьме в городе Ыйджонбу.



Отмечается, что экс-премьера встретили ее сторонники и вручили ей цветы.



В 2009 году Хан Мен Сук была арестована по подозрению в получении взятки в размере 50 тыс. долл. США от бывшего исполнительного директора Korea Express.

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