Дайджест

В Гонконге ожидают приближение тайфуна

В Гонконге объявили высший уровень штормового предупреждения из-за приближения тайфуна Хато. Об этом сообщает South China Morning Post.



Издание отмечает, что в городе закрыли все школы, офисы и государственные учреждения.



Также в Гонконге приостановлено паромное сообщение и отменены более 300 авиарейсов.

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