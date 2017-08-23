Дайджест

В Гонконге ожидают приближение тайфуна

23 август 2017 (17:15)

В Гонконге объявили высший уровень штормового предупреждения из-за приближения тайфуна Хато. Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что в городе закрыли все школы, офисы и государственные учреждения.

Также в Гонконге приостановлено паромное сообщение и отменены более 300 авиарейсов.

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