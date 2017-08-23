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Экс-директора Нижнетагильского котельно-радиаторного завода признали виновным в сокрытии 38 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Бывшего директора НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (НТКРЗ) признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



«Следствием и судом установлено, что в период с сентября по октябрь 2015 года подсудимый, достоверно зная о налоговой задолженности организации, умышленно совершил действия, связанные с сокрытием денежных средств в сумме порядка 38 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. В частности, обвиняемый принял незаконное решение об осуществлении расчетов с кредиторами НАО «НТКРЗ» путем перечисления денежных средств от должников завода по денежным обязательствам напрямую кредиторам предприятия, минуя расчётные счета предприятия, что лишало банки, обслуживающие счета предприятия, возможности исполнить решения налогового органа о принудительном взыскании со счетов организации денежных средств для погашения недоимки по налогам и исполнить инкассовые поручения», — говорится в сообщении.



Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданский иск Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Свердловской области в интересах Российской Федерации о взыскании с осужденного в пользу бюджета РФ имущественного ущерба, причиненного государству в результате противоправных действий, в сумме порядка 38 млн руб.

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