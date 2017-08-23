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Поправки в долевое законодательство могут усилить спад жилищного строительства в России

УрБК, Москва, 23.08.2017. Новые поправки в законодательство о долевом строительстве могут привести к сокращению объемов ввода жилья в России. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, передает РИА «Недвижимость».



«Это может привести к сокращению объемов ввода жилья теоретически, мы это понимаем. Это может привести гипотетически и к какому-то укрупнению», — заявил Н. Стасишин.



По словам замминистра, сначала новые поправки вызвали в регионах РФ некую панику, но внимательно изучив нововведения, застройщики поняли, что ничего страшного в них нет.



Отметим, что в январе-июле 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 866,7 тыс. кв. м. жилья, что на 14,2% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.

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