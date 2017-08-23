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Лето-2017: итоги турсезона
23 август 2017 (15:27)
Туроператоры, работающие в Уральском регионе, подвели предварительные итоги работы в летний сезон. По словам экспертов, турпоток на зарубежных направлениях вырос на 60%, в Крым и Краснодарский край — сократился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. В то же время более половины уральцев по-прежнему не смогли себе позволить дальние поездки и провели лето дома.
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, после сложных и разорительных для турбизнеса 2015-2016 годов рынок зарубежного туризма в этом сезоне продемонстрировал существенный рост.
«В Турции из уральских городов побывали порядка 195 тыс. человек (160 тыс. из них — екатеринбургские туристы). Второе место удерживает Кипр, где отдохнули около 30 тыс. уральцев. Далее следуют Греция, Болгария и Чехия, затем — Черногория, где были сложности с глубиной продаж, и туроператорам приходилось давать скидочные предложения, за ней — Тунис, Грузия, Испания и Таиланд», — рассказал эксперт на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Директор Национального туристического управления Чешской Республики — ChezhTourizm по регионам РФ и Казахстану Роман Прохазка отметил, что турпоток из России в Чехию увеличился на 51% к уровню прошлого года.
«Россияне проводят в Праге в среднем 6 ночей, также они путешествуют по всей стране и за ее пределами. В этом году мы наблюдаем рост числа индивидуальных туристов: все больше граждан имеют шенгенские визы и сами заказывают и перелет, и гостиницы», — пояснил Роман Прохазка.
В то же время средний чек на турпоездку по сравнению с прошлым «высоким» сезоном практически не изменился, несмотря на относительно благоприятный валютный курс.
«Рынок восстанавливается, и многие туристические компании этим летом вышли на показатели докризисного периода. Однако средний чек остался на прежнем уровне и составляет около 42 тыс. руб. Люди в основном заказывают отели средней ценовой категории, продолжая экономить», — рассказал директор туристической компании «Росстур» Александр Недополз.
В целом эксперты отмечают, что доля отдохнувших за рубежом уральцев с 3-4% в прошлом году по итогам 2017 года может увеличиться до 6-7%. В осеннее-зимнем сезоне лидерскую позицию займут Объединенные Арабские Эмираты, где, помимо Дубая, открывается несколько направлений. Также новые круглогодичные программы представляет Турция, хотя проблемы с вирусом Коксаки в августе привели к временному снижению спроса. В то же время остановка выдачи виз в США может спровоцировать заметное сокращение турпотока в страну.
«Туристов, безусловно, станет меньше. Хотя с 1 сентября США обещали начать выдачу виз в Москве, это создает определенные неудобства для уральцев. Отток ожидаем порядка 20%. Но на общую картину он вряд ли повлияет, поскольку туры в Соединенные Штаты дорогие, и спрос на них невелик», — пояснил Александр Недополз.
Что касается российских южных направлений, в текущем летнем сезоне они ожидаемо испытали отток туристов, обусловленный в первую очередь возвращением на рынок турецкого турпродукта. Эксперты не исключают, что негативную роль сыграло и введение в Крыму и Краснодарском крае курортного сбора.
«Пока точных данных нет, но мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом число уральцев, отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае, будет меньше на 15%. Если летом 2016 года загрузка средств размещения на этих направлениях достигала 110%, то сегодня она примерно 90-97%. Это не так уж плохо. Однако отток есть, и в первую очередь он связан с возвращением на рынок Турции. Возможно, свою роль сыграл непродуктивный и несвоевременный курортный сбор», — пояснил Михаил Мальцев.
Таким образом, летний сезон 2017 года эксперты называют в целом достаточно успешным. Между тем участники рынка отмечают, что более половины — порядка 51% — уральцев не смогли себе позволить какие бы то ни было поездки и попросту остались дома. Проблему могло бы частично решить наличие недорогого межрегионального турпродукта, однако на сегодняшний день этот сегмент рынка развит недостаточно.
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, после сложных и разорительных для турбизнеса 2015-2016 годов рынок зарубежного туризма в этом сезоне продемонстрировал существенный рост.
«В Турции из уральских городов побывали порядка 195 тыс. человек (160 тыс. из них — екатеринбургские туристы). Второе место удерживает Кипр, где отдохнули около 30 тыс. уральцев. Далее следуют Греция, Болгария и Чехия, затем — Черногория, где были сложности с глубиной продаж, и туроператорам приходилось давать скидочные предложения, за ней — Тунис, Грузия, Испания и Таиланд», — рассказал эксперт на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Директор Национального туристического управления Чешской Республики — ChezhTourizm по регионам РФ и Казахстану Роман Прохазка отметил, что турпоток из России в Чехию увеличился на 51% к уровню прошлого года.
«Россияне проводят в Праге в среднем 6 ночей, также они путешествуют по всей стране и за ее пределами. В этом году мы наблюдаем рост числа индивидуальных туристов: все больше граждан имеют шенгенские визы и сами заказывают и перелет, и гостиницы», — пояснил Роман Прохазка.
В то же время средний чек на турпоездку по сравнению с прошлым «высоким» сезоном практически не изменился, несмотря на относительно благоприятный валютный курс.
«Рынок восстанавливается, и многие туристические компании этим летом вышли на показатели докризисного периода. Однако средний чек остался на прежнем уровне и составляет около 42 тыс. руб. Люди в основном заказывают отели средней ценовой категории, продолжая экономить», — рассказал директор туристической компании «Росстур» Александр Недополз.
В целом эксперты отмечают, что доля отдохнувших за рубежом уральцев с 3-4% в прошлом году по итогам 2017 года может увеличиться до 6-7%. В осеннее-зимнем сезоне лидерскую позицию займут Объединенные Арабские Эмираты, где, помимо Дубая, открывается несколько направлений. Также новые круглогодичные программы представляет Турция, хотя проблемы с вирусом Коксаки в августе привели к временному снижению спроса. В то же время остановка выдачи виз в США может спровоцировать заметное сокращение турпотока в страну.
«Туристов, безусловно, станет меньше. Хотя с 1 сентября США обещали начать выдачу виз в Москве, это создает определенные неудобства для уральцев. Отток ожидаем порядка 20%. Но на общую картину он вряд ли повлияет, поскольку туры в Соединенные Штаты дорогие, и спрос на них невелик», — пояснил Александр Недополз.
Что касается российских южных направлений, в текущем летнем сезоне они ожидаемо испытали отток туристов, обусловленный в первую очередь возвращением на рынок турецкого турпродукта. Эксперты не исключают, что негативную роль сыграло и введение в Крыму и Краснодарском крае курортного сбора.
«Пока точных данных нет, но мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом число уральцев, отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае, будет меньше на 15%. Если летом 2016 года загрузка средств размещения на этих направлениях достигала 110%, то сегодня она примерно 90-97%. Это не так уж плохо. Однако отток есть, и в первую очередь он связан с возвращением на рынок Турции. Возможно, свою роль сыграл непродуктивный и несвоевременный курортный сбор», — пояснил Михаил Мальцев.
Таким образом, летний сезон 2017 года эксперты называют в целом достаточно успешным. Между тем участники рынка отмечают, что более половины — порядка 51% — уральцев не смогли себе позволить какие бы то ни было поездки и попросту остались дома. Проблему могло бы частично решить наличие недорогого межрегионального турпродукта, однако на сегодняшний день этот сегмент рынка развит недостаточно.
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