Лето-2017: итоги турсезона

Туроператоры, работающие в Уральском регионе, подвели предварительные итоги работы в летний сезон. По словам экспертов, турпоток на зарубежных направлениях вырос на 60%, в Крым и Краснодарский край — сократился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. В то же время более половины уральцев по-прежнему не смогли себе позволить дальние поездки и провели лето дома.По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, после сложных и разорительных для турбизнеса 2015-2016 годов рынок зарубежного туризма в этом сезоне продемонстрировал существенный рост.«В Турции из уральских городов побывали порядка 195 тыс. человек (160 тыс. из них — екатеринбургские туристы). Второе место удерживает Кипр, где отдохнули около 30 тыс. уральцев. Далее следуют Греция, Болгария и Чехия, затем — Черногория, где были сложности с глубиной продаж, и туроператорам приходилось давать скидочные предложения, за ней — Тунис, Грузия, Испания и Таиланд», — рассказал эксперт на пресс-конференции в Екатеринбурге.Директор Национального туристического управления Чешской Республики — ChezhTourizm по регионам РФ и Казахстану Роман Прохазка отметил, что турпоток из России в Чехию увеличился на 51% к уровню прошлого года.«Россияне проводят в Праге в среднем 6 ночей, также они путешествуют по всей стране и за ее пределами. В этом году мы наблюдаем рост числа индивидуальных туристов: все больше граждан имеют шенгенские визы и сами заказывают и перелет, и гостиницы», — пояснил Роман Прохазка.В то же время средний чек на турпоездку по сравнению с прошлым «высоким» сезоном практически не изменился, несмотря на относительно благоприятный валютный курс.«Рынок восстанавливается, и многие туристические компании этим летом вышли на показатели докризисного периода. Однако средний чек остался на прежнем уровне и составляет около 42 тыс. руб. Люди в основном заказывают отели средней ценовой категории, продолжая экономить», — рассказал директор туристической компании «Росстур» Александр Недополз.В целом эксперты отмечают, что доля отдохнувших за рубежом уральцев с 3-4% в прошлом году по итогам 2017 года может увеличиться до 6-7%. В осеннее-зимнем сезоне лидерскую позицию займут Объединенные Арабские Эмираты, где, помимо Дубая, открывается несколько направлений. Также новые круглогодичные программы представляет Турция, хотя проблемы с вирусом Коксаки в августе привели к временному снижению спроса. В то же время остановка выдачи виз в США может спровоцировать заметное сокращение турпотока в страну.«Туристов, безусловно, станет меньше. Хотя с 1 сентября США обещали начать выдачу виз в Москве, это создает определенные неудобства для уральцев. Отток ожидаем порядка 20%. Но на общую картину он вряд ли повлияет, поскольку туры в Соединенные Штаты дорогие, и спрос на них невелик», — пояснил Александр Недополз.Что касается российских южных направлений, в текущем летнем сезоне они ожидаемо испытали отток туристов, обусловленный в первую очередь возвращением на рынок турецкого турпродукта. Эксперты не исключают, что негативную роль сыграло и введение в Крыму и Краснодарском крае курортного сбора.«Пока точных данных нет, но мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом число уральцев, отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае, будет меньше на 15%. Если летом 2016 года загрузка средств размещения на этих направлениях достигала 110%, то сегодня она примерно 90-97%. Это не так уж плохо. Однако отток есть, и в первую очередь он связан с возвращением на рынок Турции. Возможно, свою роль сыграл непродуктивный и несвоевременный курортный сбор», — пояснил Михаил Мальцев.Таким образом, летний сезон 2017 года эксперты называют в целом достаточно успешным. Между тем участники рынка отмечают, что более половины — порядка 51% — уральцев не смогли себе позволить какие бы то ни было поездки и попросту остались дома. Проблему могло бы частично решить наличие недорогого межрегионального турпродукта, однако на сегодняшний день этот сегмент рынка развит недостаточно.