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Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор застройщику Владимиру Воробьеву

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. В Свердловском областном суде 24 августа 2017 года состоится рассмотрение апелляционных жалоб и апелляционного представления прокурора на приговор по делу застройщика Владимира Воробьева.



Напомним, в феврале 2017 года он был признан виновным по статьям 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилые помещения» и 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления». Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбывание в колонии общего режима.



В. Воробьев с 2008 года по август 2015 года незаконно возвел на землях ИЖС в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 27 трехэтажных многоквартирных домов без разрешения на строительство и регистрацию построек в управлении Росреестра. Чтобы их реализовать, застройщик размещал объявления о продаже однокомнатных «квартир-студий» по цене существенно ниже рыночной и заключал с покупателями договоры денежного займа либо долевого участия. Совокупный ущерб от незаконной деятельности обвиняемого составил более 594 млн руб., общее число пострадавших граждан достигает 437 человек.



Как пояснили УрБК в пресс-службе облсуда, потерпевшие просят пересмотреть приговор и признать их участниками долевого строительства, а прокуратура направила представление, так как не согласна, что В. Воробьев был оправдан по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

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