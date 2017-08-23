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Росавиация опровергла информацию об аннулировании 5 тыс. пилотских свидетельств
23 август 2017 (16:25)
УрБК, Москва, 23.08.2017. В Росавиации опровергли появившуюся информацию о том, что в России будет аннулировано 5 тыс. пилотских свидетельств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Появившаяся в СМИ информация о планируемом аннулировании пилотских свидетельств у летчиков, которые ранее прошли обучение на пилотов по утратившей силу программе подготовки, не соответствует действительности. Подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий «старых» программ, до августа 2017 года, является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет», — заявил представитель Росавиации.
«Появившаяся в СМИ информация о планируемом аннулировании пилотских свидетельств у летчиков, которые ранее прошли обучение на пилотов по утратившей силу программе подготовки, не соответствует действительности. Подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий «старых» программ, до августа 2017 года, является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет», — заявил представитель Росавиации.
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