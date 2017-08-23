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«Уральские локомотивы» презентуют поезд «Ласточка-Премиум» на форуме «ЭКСПО 1520»

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens) 30 августа в рамках деловой программы VI Международного железнодорожного салона техники и технологий «ЭКСПО 1520» проведет презентацию нового межрегионального электропоезда «Ласточка-Премиум» (серии ЭС2ГП).



Как сообщает пресс-служба Группы Синара, в мероприятии примут участие представители РЖД, Федеральной пассажирской компании, руководства завода «Уральские локомотивы».



Скоростной электропоезд повышенной комфортности разработан на заводе «Уральские локомотивы» и рассчитан на перемещение между крупными городскими агломерациями на расстояние от 200 км и выше. «Ласточка-Премиум» почти на 90% состоит из узлов и модулей российского производства.

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