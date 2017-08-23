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Турпоток из Уральского региона в Крым и Краснодарский край летом снизился на 15%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Турпоток из Уральского региона за рубеж летом 2017 года вырос на 60%, в Крым и Краснодарский край — снизился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.



«Пока точных данных нет, но мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом число уральцев, отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае, будет меньше на 15%. Если летом 2016 года загрузка средств размещения на этих направлениях достигала 110%, то сегодня она примерно 90-97%. Это не так уж плохо», — пояснил эксперт.



По его словам, оттоку туристов с российских направлений способствовало в первую очередь возвращение на рынок турецкого турпродукта. Эксперт не исключает, что свою роль сыграло и введение в Крыму и Краснодарском крае курортного сбора.

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