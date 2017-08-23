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Житель Верхней Салды обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя на сумму в 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. В Верхней Салде в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя на сумму в 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



По версии следствия, с октября по ноябрь 2016 года обвиняемый незаконно приобрел и хранил контрафактную немаркированную алкогольную продукцию, разлитую в бутылки с поддельными марками ФГУП «Гознак». Часть ее он продал для получения личной материальной выгоды.



«В ходе следствия в принадлежащих обвиняемому гаражах в Верхней Салде было обнаружено и изъято свыше 4,8 тыс. литров нереализованной контрафактной алкогольной продукции на сумму свыше 1,2 млн руб. Действиями, связанными с незаконным использованием чужих товарных знаков, кампаниям-правообладателям причинен ущерб свыше 1,3 млн руб.», — говорится в сообщении.



Мужчине предъявлено обвинение по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере» и части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб».

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