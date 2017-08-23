Новости дня

На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию новый конвертер

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. В конвертерном цехе ЕВРАЗ ЗСМК введен в эксплуатацию новый 320-тонный конвертер. Предыдущий агрегат использовал свой ресурс и был остановлен 10 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба компании.



«Работы по замене оборудования были завершены менее чем за три месяца. В этот период выплавка стали была перераспределена на другие мощности сталеплавильного производства. На реализацию проекта ЕВРАЗ направил более 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Конвертер сконструирован и изготовлен специалистами Южно-Уральского машиностроительного завода. В рамках проекта был заменен не только сам конвертер, но также котел-утилизатор, комплекс газоочистки и инфраструктура агрегата. Новый котел-утилизатор повысит эффективность и увеличит межремонтный период оборудования, а также позволит сократить цикл плавки, что, соответственно, увеличит производительность конвертера. Новые газоочистные аппараты помогут снизить выбросы вредных веществ от конвертера в атмосферу на 30%, а также улучшить условия труда в конвертерном отделении.



Сталеплавильное производство ЕВРАЗ ЗСМК включает в себя пять конвертеров и производит в год около 6 млн т стали различных марок.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: