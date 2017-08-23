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Доля работников, получающих «зарплату в конвертах», выросла в РФ на 4,5%

УрБК, Москва, 23.08.2017. Доля работников, получающих зарплату «в конвертах», выросла в России за последний год до 44,8% с 40,3% в 2016 году. Это составляет примерно 33 млн человек, говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.



«По данным исследования 2017 года, доля граждан, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный «теневой» рынок труда в течение последнего года, составляет 44,8% от общего количества занятого населения. Это примерно 33 млн работников, которые в течение одного года имели неоформленную работу или получали зарплату «в конверте», — отмечается в исследовании.



Что касается постоянного включения в «теневой» рынок труда, то ежемесячно имели неоформленную работу (доходное занятие) или получали зарплату «в конверте» 31,4% — это примерно 23 млн (в 2016 году — 28,8%) работников.



В целом, как показывают полученные данные, рост «теневой» занятости по большей части обусловлен расширением неоформленной вторичной (дополнительной) занятостью граждан. За последний год число работников, имеющих неофициальную дополнительную работу (доходное занятие), возросло с 30,4% до 35,5%.



Пока, судя по данным опроса, органам государственного управления не удается стимулировать работающих граждан выйти из «тени». Предлагаемые меры, в частности, принятие закона о самозанятых или расширение безналичной формы расчета, не принесли должного эффекта.



За последний год наблюдается снижение доли граждан, выбирающих работу исключительно с официальным оформлением, в случае, если бы они занимались поиском работы в настоящее время, с 67,7% в 2016 году до 52,4% в 2017 году. И, соответственно, наблюдается рост доли работников, для которых статус занятости не имеет значения, с 26,7% в 2016 году до 36,8% в 2017 году. Главное для таких работников — «чтобы платили деньги».



«Таким образом, результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в «теневую» занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счет работников, занятых дополнительной, временной работой», — отмечается в документе.

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