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Индекс кредитного здоровья уральцев оказался ниже среднероссийского уровня

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Индекс кредитного здоровья россиян за последний год вырос на 2 пункта и составил 92 пункта (в июле 2016 года — 90 пунктов). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«После периода стремительного падения индекса в 2015 году и его стабилизации в 2016 году, в 2017 году наметилась тенденция к его восстановлению. В настоящее время показатель индекса вернулся на уровень II квартала 2015 года», — говорится в сообщении.



По состоянию на 1 июля 2017 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО — 97 пунктов. Следом за ним расположился Северо-Западный федеральный округ, показатель индекса кредитного здоровья в которых составил 95 пунктов. В Приволжском ФО значение индекса оказалось несколько ниже — 93 пункта. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня — Дальневосточный (90), Уральский (90), Южный (89), Северо-Кавказский (87) и Сибирский (85).



Отметим, что индекс кредитного здоровья рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа.

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