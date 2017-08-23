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Россию обвинили в поставке оружия талибам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия запрещенному в России афганскому движению «Талибан». Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов в Госдепартаменте, передает портал «Лента.ру».



«Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, возражаем против этого. Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство», — заявил глава американской дипломатии.



22 августа президент США заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты. Он не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены.

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