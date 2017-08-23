Дайджест
Виктору Буту продлили тюремный срок
23 август 2017 (13:26)
Российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний срок тюремного заключения, добавили 15 дней за телефонный разговор с журналистом RT, а также на два месяца лишили телефонных звонков. Об этом агентству РИА Новости рассказала жена осужденного Алла Бут.
«За разговор с персоной, имя которой не значилось в списке разрешенных контактов, его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присужденные за хорошее поведение», — сказала она.
Таким образом, в ближайшее время связаться с Бутом будет возможно лишь посредством перлюстрируемой электронной почты, причем письма должны быть написаны на английском языке.
«За разговор с персоной, имя которой не значилось в списке разрешенных контактов, его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присужденные за хорошее поведение», — сказала она.
Таким образом, в ближайшее время связаться с Бутом будет возможно лишь посредством перлюстрируемой электронной почты, причем письма должны быть написаны на английском языке.
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