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Белорусские ученые разработали электромобиль

23 август 2017 (13:25)

Белорусы создали свой первый электромобиль. Машину презентовала Национальная академия наук (НАН). Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко рассказал, что белорусские ученые пришли с этой идеей год назад к председателю президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову, который поддержал ее.

«Прошло меньше года, и перед вами экспериментальный образец — со всеми его характеристиками, внешним видом и электрическими компонентами, которые мы создали с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении», — отметил Поддубко.

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