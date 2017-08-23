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Белорусские ученые разработали электромобиль

Белорусы создали свой первый электромобиль. Машину презентовала Национальная академия наук (НАН). Об этом сообщает агентство БЕЛТА.



Гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко рассказал, что белорусские ученые пришли с этой идеей год назад к председателю президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову, который поддержал ее.



«Прошло меньше года, и перед вами экспериментальный образец — со всеми его характеристиками, внешним видом и электрическими компонентами, которые мы создали с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении», — отметил Поддубко.

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