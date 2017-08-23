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Крымский мост повлияет на конкурентоспособность порта Мариуполя

Министерство Украины по делам беженцев выразило опасение, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Если раньше проход через Керченский пролив был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь РФ заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров. Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не будут отвечать по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года», — подчеркнули в министерстве. Там отметили, что именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта Мариуполя.



По мнению Киева, «установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью».

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