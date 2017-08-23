Дайджест
Крымский мост повлияет на конкурентоспособность порта Мариуполя
23 август 2017 (13:25)
Министерство Украины по делам беженцев выразило опасение, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Если раньше проход через Керченский пролив был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь РФ заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров. Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не будут отвечать по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года», — подчеркнули в министерстве. Там отметили, что именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта Мариуполя.
По мнению Киева, «установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью».
«Если раньше проход через Керченский пролив был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь РФ заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров. Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не будут отвечать по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года», — подчеркнули в министерстве. Там отметили, что именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта Мариуполя.
По мнению Киева, «установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью».
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