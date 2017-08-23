Дайджест
Россия подписала контракт с Турцией на поставку военной техники
23 август 2017 (13:25)
Контракт на поставку дальнобойных зенитных ракетных систем С-400 в Турцию подписан, но пока не вступил в силу. Об этом, как передает РИА Новости, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Он пояснил, что в сделке «остались технические нюансы».
14 июля агентство Bloomberg сообщало, что условия сделки между Россией и Турцией согласованы.
По данным высокопоставленного военного источника, речь идет о четырех дивизионах системы С-400 на общую сумму около 2,5 млрд долл. СШа. Два дивизиона должны быть переданы Россией в готовом виде в течение двух лет с момента подписания контракта. Еще два предполагается собрать в Турции с передачей технологии.
Он пояснил, что в сделке «остались технические нюансы».
14 июля агентство Bloomberg сообщало, что условия сделки между Россией и Турцией согласованы.
По данным высокопоставленного военного источника, речь идет о четырех дивизионах системы С-400 на общую сумму около 2,5 млрд долл. СШа. Два дивизиона должны быть переданы Россией в готовом виде в течение двух лет с момента подписания контракта. Еще два предполагается собрать в Турции с передачей технологии.
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