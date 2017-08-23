Новости дня

«МегаФон» представил новый сервис для перехода на систему электронной ветеринарной сертификации

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. «МегаФон» представил новый сервис для государственных учреждений, не имеющий аналогов на российском рынке — мобильную платформу «Ветеринария». Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



«С 1 января 2018 года в России ветеринарные службы перейдут на систему электронной сертификации в автоматизированной системе «Меркурий». Решение поможет соответствовать требованиям закона», — говорится в сообщении.



По данным Россельхознадзора, в Свердловской области на такую электронную систему перешли 25% из 70 тысяч хозяйствующих субъектов региона.



«Мы предлагаем организовать мобильное рабочее место для ветеринаров с помощью планшета и специального мобильного приложения «Ветеринария», которое интегрировано с системой Россельхознадзора «Меркурий». Это удобно, особенно когда ветеринар находится на выезде — с планшетом он не привязан к рабочему месту. Теперь специалисты смогут гораздо быстрее формировать сопроводительную документацию, которая автоматически загрузится в систему», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



Специальное мобильное приложение позволяет вести учет динамики поголовья, статистику животноводческих помещений, а также автоматически формировать отчеты по разным параметрам. Передача информации полностью регламентирована — «МегаФон» и Россельхознадзор подписали соглашение по информационному обмену. Стоимость комплексного решения составит 1 тыс. 200 рублей в месяц. Государственные клиенты смогут подключить услугу «Ветеринария», обратившись к менеджерам корпоративного обслуживания «МегаФона».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: