Кризис

Банк «Открытие» в июле сократил корпоративное кредитование на 517 млрд рублей

Банк «Открытие» в июле сократил корпоративное кредитование на 34% в месячном выражении, или на 517 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «Обзор российских банков» международного рейтингового агентства Fitch.



По мнению аналитиков агентства, сокращение было связано главным образом со сворачиванием сделок обратного РЕПО на 372 млрд руб., из которых эквивалент 328 млрд руб. был в иностранной валюте.



Корпоративное кредитование российских банков, по подсчетам Fitch, в июле в номинальном выражении выросло на 135 млрд руб. (или на 0,4%), однако после корректировки на небольшое снижение курса рубля к доллару США на 1% рост был более низким и составил 48 млрд руб. (0,1%).

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