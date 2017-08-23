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В Екатеринбурге судебные приставы изъяли Toyota Land Cruiser у недобросовестного взыскателя

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга изъяли Toyota Land Cruiser у недобросовестного взыскателя. Об этом сообщает Управление ФССП по Свердловской области.



«В рамках исполнительного производства о взыскании задолженности в размере двух миллионов рублей судебными приставами у должника — физического лица арестован автомобиль марки Toyota Land Cruiser и передан на хранение представителю по доверенности взыскателя без права пользования. Однако взыскатель нарушил правила хранения арестованного имущества, кроме того, у представителя взыскателя истек срок доверенности», — говорится в сообщении.



В связи с выявленными нарушениями режима хранения судебный пристав-исполнитель принял решение об изменении места хранения и передаче имущества специализированной организации. Неожиданностью стало препятствование взыскателя к изъятию имущества и совершению действий по передаче имущества.



«Склад, где хранился автомобиль, все тот же бывший представитель взыскателя открыть отказался, а позже и вовсе перегородил доступ в помещение «КамАЗом». Под угрозой привлечения к уголовной ответственности, в соответствии со статьей 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», препятствующим пришлось подчиниться представителям власти. Имущество передано на хранение специализированной организации с последующей реализацией», — сообщили в Управлении ФССП по Свердловской области.

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