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Перекрытие улицы Карла Либкнехта в Екатеринбурге перенесли на два дня

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. В Екатеринбурге ограничение движения автотранспорта и троллейбусных маршрутов по ул. К. Либкнехта переносится на два дня. Проезд будет закрыт с 25 по 30 августа 2017 года, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.



«Специалисты ЕТК готовятся к плановой перекладке теплотрассы для повышения надежности системы теплоснабжения Екатеринбурга в процессе подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году», — говорится в сообщении.



22 августа Екатеринбургская теплосетевая компания уведомила, что на основании постановления администрации Екатеринбурга с 04.00 часов 23 августа до 24.00 часов 28 августа 2017 года будет закрыто движение автотранспорта и троллейбусов, следующих по маршрутам № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 по ул. Карла Либкнехта от пр. Ленина до ул. Малышева в связи с перекладкой трубопровода ДУ 700 мм тепломагистрали М2. По технологическим причинам срок ограничения движения переносится: проезд будет закрыт 25-30 августа.



«Для соблюдения заявленных сроков специалисты ЕТК готовятся к замене трубопровода заранее. В рамках подготовки необходимо провести дренирование теплотрассы. При выполнении переключений для подготовки к демонтажу участка теплосети обнаружен дефект запорной арматуры. В течение двух дней дефект будет устранен», — отмечают в пресс-службе.

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