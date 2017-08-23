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Власти Свердловской области отозвали иск на 4,6 млн рублей к фонду «Город без наркотиков»
23 август 2017 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Распорядительная дирекция мингосимущества Свердловской области отозвала иск на 4,6 млн руб. к благотворительному фонду «Город без наркотиков». Соответствующая информация опубликована на сайте арбитража.
Иск о взыскании долга за аренду особняка в центре Екатеринбурга поступил в суд 10 августа 2017 года, однако уже через несколько дней МУГИСО отозвало его.
«В Арбитражный суд Свердловской области 14 августа 2017 года от Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» поступило ходатайство о возвращении искового заявления», — говорится в определении суда.
Поскольку ходатайство поступило до принятия иска к производству, оно было удовлетворено.
Иск о взыскании долга за аренду особняка в центре Екатеринбурга поступил в суд 10 августа 2017 года, однако уже через несколько дней МУГИСО отозвало его.
«В Арбитражный суд Свердловской области 14 августа 2017 года от Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» поступило ходатайство о возвращении искового заявления», — говорится в определении суда.
Поскольку ходатайство поступило до принятия иска к производству, оно было удовлетворено.
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