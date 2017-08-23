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К ЧМ-2018 года в Екатеринбурге будет работать около 100 хостелов
23 август 2017 (11:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. В настоящее время в Екатеринбурге работают 56 хостелов на более чем 1 тыс. мест. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
«Планируется, что к 2018 году их количество превысит 100 единиц, что особенно актуально с учетом возрастающего количества значимых общероссийских и международных мероприятий, площадкой для которых становится Екатеринбург», — говорится в сообщении.
Отметим, что в последние годы в России активно обсуждается тема возможного закрытия хостелов в многоквартирных домах. Еще в 2015 году в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Однако участникам рынка удалось добиться отсрочки его принятия.
«Планируется, что к 2018 году их количество превысит 100 единиц, что особенно актуально с учетом возрастающего количества значимых общероссийских и международных мероприятий, площадкой для которых становится Екатеринбург», — говорится в сообщении.
Отметим, что в последние годы в России активно обсуждается тема возможного закрытия хостелов в многоквартирных домах. Еще в 2015 году в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Однако участникам рынка удалось добиться отсрочки его принятия.
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