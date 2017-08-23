Новости дня

Объем вкладов в банках УрФО в I полугодии увеличился на 2%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Объем вкладов в банках Уральского федерального округа в I полугодии 2017 года вырос на 2%. Сумма застрахованных вкладов на 1 июля составила 450 млрд руб., говорится в отчете ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).



Вклады размером до 100 тыс. руб. выросли на 7,1%, а вклады свыше 1 млн руб. увеличились на 2,3%. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. уменьшились незначительно — на 0,5% и на 1,2% соответственно.



Размер страховой ответственности АСВ по отношению к банкам УрФО на 1 июля составил 552,3 млрд руб. или 82,4% общего объёма вкладов. Страховая ответственность по вкладам физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, составила 7,9 млрд руб. (56%).



Средний размер вклада граждан без учета вкладов менее 1 тыс. руб. на 1 июля 2017 года в банках УрФО оценивается в 258,8 тыс. руб. Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, аналогичный показатель составил 201,5 тыс. руб.



Средства на счетах физических лиц, выраженных в иностранной валюте, на 1 июля 2017 года уменьшились на 6,4% до 42,3 млрд руб., а их доля сократилась на 0,9 п.п. до 9,4%. Рублевые вклады за тот же период выросли на 3% до 407,4 млрд руб.



Произошло незначительное уменьшение доли вкладов, размещенных на срок до года, и от 1 года до 3 лет — с 14,3% до 13,6% и с 58,9% до 57,2% соответственно. Вклады до востребования увеличили свою долю с 2,7% до 4,5%. Доля вкладов, размещенных на срок свыше 3 лет, осталась на прежнем уровне, составив 24,7%.



Доля крупнейших по объему вкладов 10 банков УрФО в I полугодии не изменилась и составляет 91,4%. Объём вкладов в этих кредитных организациях вырос на 2% до 411 млрд руб.



Средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. в I полугодии сократился на 0,8 п.п. и составил 7,1% годовых. Без учета ограничений по сроку и сумме средняя ставка по вкладам уменьшилась на 0,8 п.п. и составила 7,6% годовых. Средняя доходность по годовым валютным вкладам населения в размере, эквивалентном 20 тыс. долл. США, за I полугодие 2017 года сократилась на 0,4 п.п. и на 1 июля составила 1%.



Следует отметить, что по состоянию на 1 июля правом на привлечение средств физических лиц в УрФО обладали 29 кредитных организаций. В 11 банках проводились ликвидационные процедуры. Таким образом, по состоянию на указанную дату в системе страхования вкладов округа состояло 40 банков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: