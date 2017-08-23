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Почти 70% екатеринбуржцев готовы сменить сферу деятельности ради высокого заработка

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Ради высокого заработка 68% жителей Екатеринбурга готовы сменить сферу деятельности. Об этом говорится в исследовании, которое провел портал «Зарплата.ру».



Переехать в другой город готовы 47% респондентов, отказаться от отпуска — 34% и 27% готовы заниматься неинтересной работой.



«Сменить страну проживания в погоне за большими деньгами готова треть горожан, еще четверть согласна работать без выходных. Каждый десятый готов свести к минимуму общение с семьей», — говорится в исследовании.



При этом 17% екатеринбуржцев признались, что ради высокой зарплаты готовы брать откаты, 10% — вступить в интимные отношения с нужным человеком, 9% согласны «подсидеть» коллегу или начальника, 5% — обманывать людей.



«Любопытно, что екатеринбургские мужчины чаще женщин готовы подсиживать коллег и обманывать людей, зато совсем не готовы пойти на унизительную для них работу. Женщины Екатеринбурга, в свою очередь, скорее согласятся на секс по расчету и скучную работу, чем мужчины, зато реже готовы жертвовать общением с семьей», — отмечает специалист по связям с общественностью Зарплата.ру Тамара Кайшаури.



В исследовании отмечается также, что зарплата, ради которой горожане готовы на все это, в среднем составила 100 000 руб.



На вопрос, что вам уже приходилось делать ради зарплаты, екатеринбуржцы ответили: «врать», «не спать по ночам», «подавать липовые отчеты» и даже «манипулировать коллегами».

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