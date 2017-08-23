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Правительство РФ потребовало разработать меры для дальнейшего снижения ипотечных ставок

УрБК, Москва, 23.08.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал Минстрою, Минфину совместно с Банком России и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) поручение проанализировать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте правительства.



Предложения по развитию должны быть представлены в правительство до 4 октября 2017 года.



Отметим, что средняя ставка по ипотеке в России в августе 2017 года составляет 11,65%.

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