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На предприятии РМК в Орске завершили модернизацию обогатительной фабрики
23 август 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. На предприятии «ОРМЕТ» (г. Орск, Оренбургская область) Русской медной компании (РМК ) завершили модернизацию обогатительной фабрики.
Как сообщает пресс-служба РМК, в отделении рудоподготовки ввели в эксплуатацию новую конусную дробилку. Производительность оборудования составляет 85-140 куб. м. материала в час. Инвестиции в проект составили 14,5 млн руб.
«Новая конусная дробилка гарантирует необходимый для производства гранулометрический состав материала, и, кроме того, снижает уровень шума и запыленности в отделении рудоподготовки. Демонтаж старой конусной дробилки и установка новой был проведен во время планово-профилактических работ и занял 10 суток.
Обогатительная фабрика ЗАО «ОРМЕТ» расположена в Новоорском районе Оренбургской области, сдана в эксплуатацию в марте 1999 года. Производственные мощности фабрики позволяют перерабатывать 820 тыс. т руды в год. По итогам 2016 года предприятие выпустило 91,6 тыс. т медного и 18,5 тыс. т цинкового концентратов.
Как сообщает пресс-служба РМК, в отделении рудоподготовки ввели в эксплуатацию новую конусную дробилку. Производительность оборудования составляет 85-140 куб. м. материала в час. Инвестиции в проект составили 14,5 млн руб.
«Новая конусная дробилка гарантирует необходимый для производства гранулометрический состав материала, и, кроме того, снижает уровень шума и запыленности в отделении рудоподготовки. Демонтаж старой конусной дробилки и установка новой был проведен во время планово-профилактических работ и занял 10 суток.
Обогатительная фабрика ЗАО «ОРМЕТ» расположена в Новоорском районе Оренбургской области, сдана в эксплуатацию в марте 1999 года. Производственные мощности фабрики позволяют перерабатывать 820 тыс. т руды в год. По итогам 2016 года предприятие выпустило 91,6 тыс. т медного и 18,5 тыс. т цинкового концентратов.
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