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На базе «Режникеля» организуют машиностроительное и металлургическое производства

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. На площадку ликвидированного завода «Режникель» (Свердловская область) заходят два инвестора, которые намерены открыть машиностроительное и металлургическое производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление председателя ликвидационного комитета ЗАО «ПО «Режникель» Ивана Дмитриева.



По его словам, были заключены договоры о продаже части имущественного комплекса завода двум инвесторам. Ремонтно-механический цех площадью 3,3 тыс. кв. м. вместе с оборудованием был продан ООО «Спайдермаш» (производит металлургическое оборудование), а электротермический цех под переплавку феррохрома — ООО ПК «Арсеналвтормет» (занимается переработкой лома цветметаллов). Условия сделок не раскрываются.



Расконсервация оборудования на площадках может начаться уже в сентябре. Потенциально два инвестора могут создать около 300 рабочих мест.



По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, с «Режникеля» в июне были уволены 780 человек, еще 148 сотрудников проводят на предприятии ликвидационные работы. В центр занятости обратились 419 бывших работников завода. Сейчас 68 трудоустроены, семеро проходят обучение.



«Режникель» вел разработку уральских месторождений с 1936 года, был градообразующим предприятием Режа. Перерабатывал руды с Серовского рудника и выпускал сырье для завода «Уфалейникель» (второй в России производитель товарного никеля — 10,2 тыс. т в 2016 году). В апреле предприятие было остановлено из-за нерентабельности производства — из-за истощения ресурсной базы, низких биржевых цен на никель и удорожания кокса. В августе был ликвидирован и «Уфалейникель». По итогам 2016 года долги предприятий перед банком «Рост» (санируется Микаилом Шишхановым) — 12,5 млрд руб. Ранее в банке сообщали, что предлагают инвесторам «отдельные имущественные комплексы». Комментировать ситуацию с долговыми обязательствами «Режникеля» в «Росте» не стали.

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