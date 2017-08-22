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В Екатеринбурге будут судить за мошенничество бывшего замначальника отдела ГУ МВД России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области, а также двух его сообщников направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Бывший сотрудник МВД России обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», его соучастники — частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве».



По версии следствия, с июля 2015 года по август 2016 года сотрудник полиции обманным путем похитил денежные средства руководителей трех екатеринбургских коммерческих фирм, в отношении которых сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области проводились проверочные мероприятия.



«Для осуществления задуманного он привлек своего знакомого, который через второго посредника сообщил руководителям предприятий заведомо ложную информацию о возможности за денежное вознаграждение оказать содействие в прекращении проверочных мероприятий. Полученные от бизнесменов наличные деньги передавались непосредственно полицейскому. В августе 2016 года после передачи посредником очередной денежной суммы офицеру полиции, соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

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