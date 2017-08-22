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С компании «Березовскстройинвест» взыскали более 94 млн рублей за срыв госконтракта

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск региональной ГУ МЧС о взыскании с ООО «Березовскстройинвест» 94 млн 387 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах арбитража.



В мае текущего года истец потребовал через суд расторжения госконтракта с ООО «Березовскстройинвест», а также возврата неотработанного аванса за строительство базы спасателей в Екатеринбурге в размере 92 млн 127 тыс. руб., а также уплаты штрафа за неисполнение обязательств — 2 млн 260 тыс. руб.



В то же время 21 июля текущего года ответчик был признан банкротом, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства.



Напомним, ООО «Березовскстройинвест» зарегистрировано в 2004 году, основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем компании выступает ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» (БЗСК). Согласно открытым данным, обе компании являются активами екатеринбургского бизнесмена Александра Фрибуса.

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