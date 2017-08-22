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Свердловская область с начала года привлекла субсидии из федерального бюджета на 4,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. С начала 2017 года власти Свердловской области заключили 31 соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на сумму 4,9 млрд руб. в рамках 14 государственных программ РФ. Это выше уровня 2016 года на 14%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Для сравнения, в январе-июле 2016 года в рамках 11 государственных программ РФ было заключено 28 соглашений на сумму 4,3 млрд руб.



«Наиболее крупные соглашения касаются социальной сферы, сельского хозяйства, поддержки предпринимательства. Так, образование планируется профинансировать на более чем миллиард рублей из федерального бюджета. Помимо создания новых мест в школах, это и повышение квалификации работников сферы образования. На развитие сельского хозяйства Свердловской области выделено 1,2 млрд руб., по итогам I полугодия профинансировано 378,4 млн руб. В результате сельскохозяйственным организациям и крестьянским хозяйствам удалось, в частности, перевыполнить показатель по количеству товарного поголовья коров специализированных мясных пород на 9,2%», — говорится в сообщении.



На развитие здравоохранения из федерального бюджета предоставлены субсидии в сумме 834 млн руб. Благодаря федеральной поддержке, по итогам I полугодия 2017 года 5 448 пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.



Также значительная поддержка за счет средств федеральной субсидии оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства Свердловской области, в 2017 году сумма средств из федерального бюджета составила 164,2 млн руб.

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