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У посольства США в Москве выстроилась очередь

У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась очередь. Об этом сообщает РИА «Новости».



22 августа — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября.



Очередь состоит из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой. Также к посольству подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении нет.

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