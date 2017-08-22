Дайджест
У посольства США в Москве выстроилась очередь
22 август 2017 (17:09)
У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась очередь. Об этом сообщает РИА «Новости».
22 августа — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября.
Очередь состоит из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой. Также к посольству подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении нет.
22 августа — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября.
Очередь состоит из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой. Также к посольству подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении нет.
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