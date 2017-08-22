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Глава КНДР тайно посетил военную базу

Глава КНДР Ким Чен Ын в начале августа тайно посетил военную базу у границы с Южной Кореей во время своего 15-дневной отсутствия на публике. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на «Ренхап».



Отмечается, что данная военная база находится всего в километре от границы с Южной Кореей.



Цель поездки Ким Чен Ына не разглашается, однако, как отмечают в издании, она выглядит весьма нетипично и может свидетельствовать о новых провокациях Пхеньяна против Сеула.

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