Дайджест
Хакеры из Индонезии атаковали сайты Малайзии
22 август 2017 (17:08)
Хакеры из Индонезии совершили кибератаку на 27 малазийских сайтов после инцидента с ошибкой при печати флага страны для сувенирного буклета 29-х Игр Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Straits Times.
«Мой национальный флаг — это не игрушка», — прокомментировали хакеры взлом сайтов.
Отмечается, что при входе на атакованные ресурсы включался гимн Индонезии.
В сувенирном буклете Игр Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре был напечатан перевернутый флаг Индонезии. Власти Малайзии принесли свои извинения и выпустили исправленную версию буклета.
«Мой национальный флаг — это не игрушка», — прокомментировали хакеры взлом сайтов.
Отмечается, что при входе на атакованные ресурсы включался гимн Индонезии.
В сувенирном буклете Игр Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре был напечатан перевернутый флаг Индонезии. Власти Малайзии принесли свои извинения и выпустили исправленную версию буклета.
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