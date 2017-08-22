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Хакеры из Индонезии атаковали сайты Малайзии

Хакеры из Индонезии совершили кибератаку на 27 малазийских сайтов после инцидента с ошибкой при печати флага страны для сувенирного буклета 29-х Игр Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Straits Times.



«Мой национальный флаг — это не игрушка», — прокомментировали хакеры взлом сайтов.



Отмечается, что при входе на атакованные ресурсы включался гимн Индонезии.



В сувенирном буклете Игр Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре был напечатан перевернутый флаг Индонезии. Власти Малайзии принесли свои извинения и выпустили исправленную версию буклета.

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