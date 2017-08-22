Дайджест
США обвинили Пакистан в поддержке терроризма
22 август 2017 (17:08)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан предоставляет убежище террористам. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пакистан часто предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора», — сказал американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что политика Исламбада представляет угрозу, так как Пакистан и Индия «являются государствами, обладающими ядерным оружием, отношения которых угрожают развиться до степени конфликта».
«Пакистан часто предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора», — сказал американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что политика Исламбада представляет угрозу, так как Пакистан и Индия «являются государствами, обладающими ядерным оружием, отношения которых угрожают развиться до степени конфликта».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- США нарастят военный контингент в Афганистане
- Трамп ждет от России возврата Крыма
- Трамп направил письмо главе КНР
- Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
- Трамп допустил признание Крыма российской территорией
Loading...