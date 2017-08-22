Дайджест

США обвинили Пакистан в поддержке терроризма

22 август 2017 (17:08)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан предоставляет убежище террористам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пакистан часто предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора», — сказал американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что политика Исламбада представляет угрозу, так как Пакистан и Индия «являются государствами, обладающими ядерным оружием, отношения которых угрожают развиться до степени конфликта».

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