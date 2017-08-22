Дайджест

США обвинили Пакистан в поддержке терроризма

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан предоставляет убежище террористам. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Пакистан часто предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора», — сказал американский лидер.



При этом Трамп подчеркнул, что политика Исламбада представляет угрозу, так как Пакистан и Индия «являются государствами, обладающими ядерным оружием, отношения которых угрожают развиться до степени конфликта».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: