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Ирак намерен участвовать в переговорах по Сирии

Посол Ирака в России Хайдар Хади заявил, что Багдад хотел бы участвовать в переговорах по Сирии. Об этом он сказал в интервью «Известиям».



«Мы с 2003 года боремся с терроризмом, у нас в этом богатый опыт, которым мы могли бы поделиться с Сирией. Поэтому, надеюсь, на следующей встрече по Сирии Ирак будет представлен», — сказал Хади.



По словам посла, Ирак хочет видеть «стабильную Сирию и конец насилию, которое продолжается там много лет».

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